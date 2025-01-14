Военный эксперт рассказал, что сейчас на самом деле происходит в Курской области, и можно ли говорить о новом наступлении украинских войск на этом направлении.

Украинские войска в Курской области ведут боевые действия в алгоритме маневренной обороны, их главная задача – отвлечь на себя максимальное количество российских ресурсов с других направлений.

И украинская армия с этим успешно справляется, но те радостные сообщения о том, что Украина начинает новое наступление в Курской области, не совсем соответствуют действительности. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Поэтому я был далек от той эйфории, о которой говорили, что вот все, начинается наступление, украинские войска пойдут вперёд и так далее. Уважаемые друзья, ну как можно идти вперёд, имея соотношение сил и средств 1:4. То есть никто не начинает наступление, серьёзное продвижение вперёд, имея небольшое количество средств, которое в разы меньше, чем количество средств противника", – подчеркнул Сергей Грабский.

Но, по словам эксперта, это не значит, что мы можем только обороняться и должны исключать попытки штурмовых действий или штурмовые действия как таковые.

"Бои продолжаются, противник продолжает давить на нашу оборону. Насколько долго мы там будем держаться, сказать очень сложно. То есть до тех пор, пока в этом будет военная целесообразность, до тех пор, пока те потери, которые мы наносим противнику, будут превосходить наши в разы, до тех пор, пока мы сможем выполнять боевые задачи на этом направлении", – заявил Сергей Грабский.

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