Военный эксперт раскрыл, в чем главная сложность городских боев в Торецке для Сил обороны Украины, и объяснил, какая сейчас ситуация на этом направлении.

Бои в городе, как сейчас в Торецке, – наиболее кровавый и неудобный для нас вид боевых действий, потому что там мы не можем использовать огневое преимущество, мы не можем использовать манёвр бронёй и манёвр огнём.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

По словам эксперта, в Торецке речь идет буквально о дуэли военнослужащих, когда противников может разделять даже стена в квартире. Рещающую роль здесь имеет то, какое количество сил и средств выделяется каждой стороной.

Сергей Грабский подчеркнул, что противник имеет пятикратное превосходство в количестве сил и средств и может позволить себе продвигаться, но это продвижение в районе Торецка заняло у них уже очень много времени.

"Украина будет продолжать вести эти тяжёлые оборонительные бои, перемалывая противника. Противник уже выбился из всех графиков и нормативов, которые ему ставились для преодоления этого населённого пункта, и он завяз в этом бою, в этих боевых действиях, пытаясь преодолеть отчаянную оборону украинских войск", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт добавио, что украинские войска могут покинуть Торецк, и это вероятный сценарий развития событий, но делать из этого трагедию точно не следует.

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