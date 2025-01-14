Противник, понимая, что его сил и средств недостаточно сегодня для атаки Покровска, решил выполнить политическу задачу, а именно доложить, что они вышли на границу Днепропетровской области.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Это просто условное географическое понятие, которое не имеет никакого смысла с точки зрения военной, но противник таким образом растягивает свои коммуникации, оставляя Покровск на фланге. Что будет дальше, оставят ли они Покровск в покое или будут двигаться дальше в район Днепропетровской области, растягивая свои коммуникации? Это тоже вопрос достаточно рискованный", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт напомнил, что ранее российские оккупационные войска достаточно активно продвигались на Покровском направлении, пока не поняли, что на их флангах создалась угрожающая ситуация, и тогда они застряли минимум на 2-3 месяца, пытаясь обеспечить фланги.

"Здесь такая же ситуация. Дойдя до границ Днепропетровской области, что дальше, мы можем задать такой вопрос, будет ли противник дальше пытаться продвигаться в сторону Днепропетровской области или остановится и будет действовать дальше. То есть при всей драматичности ситуации я бы не был настолько пессимистичным, рассказывая о безудержном наступлении российских войск", – отметил Сергей Грабский.

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