Основные усилия противник сейчас сосредоточил на Донецком направлении, которое объединяет в себе и Великую Новосёлку, и то, что мы называли Кураховским, а теперь Новопавловским направлением, и Покровское направление, а также Часов Яр и Торецк.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"В этот рывок противник заложил всё, что может, и пытается продвигаться вперёд, но в общем-то, если мы посмотрим на динамику, то эта динамика всё равно несколько замедлилась. Замедлилась в плане того, что противник, например, не может пробиться уже в течение нескольких дней по направлению от Шевченко до Андреевки", – заявил Сергей Грабский.

По словам военного эксперта, оккупанты вгрызаются в нашу оборону, но какого-то отчаянного рывка, чтобы выйти к Андреевке и тем самым серьёзно осложнить задачу украинских войск, которые обороняются в квадрате Константинополь-Зеленивка-Дачное-Сухие Ялы, у них не получается.

"Хотя ситуация там очень сложная, и противник на это направление кидает всё, что может. Примерно такая же ситуация складывается в районе Покровска, где противник делает попытки продвинуться к городу, но основной акцент все-таки делается на то, чтобы обойти город с запада или приблизиться к нему с востока, то есть сделать такой охват", – добавил Сергей Грабский.

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