Военный эксперт рассказал, как продвигается наступление российских оккупационных войск на Покровском направлении, и объяснил, почему оно замедлилось.

Сейчас на Покровском направлении российские оккупационные войска выполняют одновременно политическую и военную задачи.

Как рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online, город Покровск для оккупантов является достаточно крепким орешком, и они пытаются продвигаться именно вдоль трасы.

Политическая задача для противника – выход на границу Днепропетровской и Донецкой областей, чтобы задекларировать это как достижение, а военная задача – продолжение движения вдоль трассы, чтоб создать некое нависание и в необходимый момент в месте, где наша оборона будет слабая, попытаться перерезать эту трассу и серьёзно ослабить коммуникационные возможности Сил обороны Украины.

"Поэтому мы и наблюдаем такое движение, но я специально подчеркнул, что именно по направлению к Покровску как населённому пункту продвижение противника сейчас замедлилось, и он вынужден решать задачи, которые ему доступны на сегодняшний день", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт подчеркнул, что реалии военных действий говорят о том, что рывок противника не может продолжаться бесконечно, и те потери, которые понесли оккупанты, будут вынуждать их замедляться, что они и делают.

"Да, можно бесконечно называть те населённые пункты, которые перешли под контроль оккупантов, и эта информация может выглядеть гнетуще, но если посмотреть на карту, мы видим серьезные темпы замедления", – добавил Сергей Грабский.

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