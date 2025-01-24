Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что экономическое давление на россию – это лишь дополнительный инструмент, а основное – это помощь Украине и демонстрация силы США.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Трамп начал предупреждать путина, что, либо он пойдет на мирное соглашение об окончании войны против Украины, либо США будут оказывать на россию серьезное экономическое давление, а экономика страны-агрессора и так разрушается, так что дальше будет только хуже. В частности, отмечает он, Трамп говорил об установлении высоких налогов, пошлин и санкций на все, что россия продает США и другим странам.

«Собственно говоря, это и есть план Трампа на сегодняшний день. Ничего удивительного, ничего архи какого-то замысловатого. На самом деле все очень просто, как доска, извиняюсь. Ничего сложного. То есть все абсолютно в торгах. Может остановить помощь Украине в будущем (и вот сейчас в эти 90 дней он сделает пробу пера, как это может происходить), если нет, то введет значительные санкции против россии. Но помогут ли только санкции остановить путина? Мы же видим, что санкции – это дополнительный инструмент, но отнюдь не основной», - объясняет Александр Мусиенко.

По его мнению, основной инструмент – это удары вглубь рф, увеличение поставок Украине западного вооружения для изменения ситуации на фронте и уничтожения вражеских складов, техники, сил, средств. А также, продолжает он, основной инструмент – появление кораблей США возле Южной Кореи, Ирана, в Балтийском море возле Финляндии, маневры в районе Кронштадта и Петербурга, в Средиземном море возле Сирии, чтобы окончательно уже унизить россию.

«А дополнительным инструментом, конечно, есть давление на россию экономически и финансово. То есть это и уменьшение цены на нефть и газ. Конечно, это лишит их определенных доходов. Этот фактор тоже нужно учитывать, но основной – это, конечно, помощь Украине на поле боя», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что эпоха пряников закончилась, началась эпоха кнута.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, действительно ли Украина потеряла на войне 700 тысяч солдат, как сказал Трамп.