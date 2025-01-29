Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что падение цен на нефть выгодно нам не только в том плане, чтобы навредить россии, но и потому, что это снизит цены на бензин и дизель в Украине.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Падение цен на нефть – это хорошо для мирового рынка, потому что это, во-первых, может привести к падению цен на бензин, в том числе и на украинском рынке, в перспективе и на дизель. Но так же это ударит по финансовым возможностям россии, потому что они получают из этого большие доходы, и, безусловно, это один из инструментов, дающий им шанс финансировать войну», - отмечает Александр Мусиенко.

Кстати, отмечает он, Reuters сообщает, что Китай и Индия остановили покупку российской нефти. Как поясняет эксперт, последние санкции США привели к росту расходов на доставку российской нефти, плата за перевозку груза российскими танкерами резко возросла, из-за чего возникла большая разница в ценах покупателей и продавцов.

«Ну, вот такая ситуация. Это хорошо. Хочу напомнить, что несколько недель назад крупный портовый оператор Китая также ввел санкции против отдельных кораблей, которые использует россия для экспорта нефти. Поэтому санкции в некоторой степени работают», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Попутно он вспоминает о недавнем телефонном разговоре Трампа с индийским премьером Моди, во время которого они обменялись мнениями по поводу российско-украинской войны, Ближнего Востока и тому подобное. Но самое важное, констатирует эксперт, что Трамп посоветовал Индии наращивать закупки именно американского оборудования в сфере безопасности, и это будет хорошо, потому что тогда Индия будет закупать меньше технологий и вооружения у россии.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что Трамп хочет построить в мире глобальный геополитический Трамп-тауэр.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, может ли за желанием Калифорнии отделиться от США стоять россия.