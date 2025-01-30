Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что новые сирийские власти поставили ультиматум россии, тем самым дав пример, как вообще нужно общаться с путиным.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«россии поставили ультиматум фактически. Ну, а что? Только путин способен их ставить? Нет. И кто вообще? Не США и не Трампа. Сирия ставит россии ультиматум. Во время первых официальных переговоров новые власти Сирии выдвинули россии требование о компенсации, отметив необходимость восстановления доверия между странами. Об этом сообщает Bloomberg», – отмечает Александр Мусиенко.

Как он рассказывает, по словам анонимных источников, новый сирийский лидер Ахмед аль-Шараа требует у москвы выдать ему бывшего президента Сирии Башара Асада, сбежавшего в россию, когда его свергли. Более того, продолжает эксперт, Дамаск призывает, чтобы кремль, который поддерживал Асада во время гражданской войны в Сирии, восстановил доверие с помощью конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление.

Попутно он вспоминает старый одесский анекдот: ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата. Конечно, констатирует эксперт, нет других способов восстановить доверие к россии, кроме как компенсации.

«На просьбу подтвердить, требовали ли у москвы выдать диктатора Асада и выплатить компенсацию, представитель путина Песков отказался от комментариев. Ну, вот так шикарно. Я думаю, что вот это та позиция, тот диалог, тот контекст и тот тон, с которым нужно говорить сейчас с кремлем. Именно так – на языке ультиматумов и требований, не иначе. И если бы не только Сирия, но и Запад, и другие страны начали так говорить, я думаю, что это очень серьезно посадило бы многих в россии на пятую точку, чтобы они спустились со своих воображаемых облаков, воображаемого величия, какое они там себе рисуют постоянно», - заключает Александр Мусиенко.

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