Политолог Руслан Бортник объяснил, что разговоры о миротворческой миссии Европе нужны, чтобы Трамп не списывал ее со счетов, но будет ли этот контингент в Украине – еще вопрос.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Европа тоже хочет гарантии безопасности получить. Она боится россию, боится, что россия потом пойдет дальше. И вот на этом уровне, на первом шаге гарантий безопасности сегодня Европе нечего предложить. 30-50 тысяч войск, которые есть в руках всех европейских стран? 50 тысяч – это максимальное количество готовых к применению войск всех стран Европы сегодня вместе взятых. Это американские оценки. И это верхняя оценка, а нижняя – 30 тысяч. Конечно, ни о каких 200 тысячах речи не может идти, если только мы не привлечем Индию или Китай, вот с ними вместе что-то такое может получиться», - утверждает Руслан Бортник.

Тем не менее, констатирует он, Макрон и дальше будет говорить о создании этой европейской коалиции, что они могут что-то предложить сфере безопасности. Потому что иначе, объясняет эксперт, Европу выбросят из-за стола мирных переговоров, ей только отправят счет, сколько она должна заплатить за стабилизацию ситуации.

Поэтому, отмечает он, Макрон уже обратился с идеей миротворцев к Польше, но получил отказ, хотя у него есть соглашение предварительное с Британией, очевидно, удастся договориться с Нидерландами и Северной Европой.

«Это не означает что этот контингент будет, скорее всего, его не будет, но Макрону нужен билет, нужна такая опция, чтобы положить ее перед Трампом и сказать: «О безопасности в Европе вы не можете без нас говорить. Вот наши войска, вот наши возможности, и мы готовы поддерживать Украину дальше для продолжения войны, если вы будете не поддерживать Украину. То есть мы будем создавать вам проблемы, и вы не можете нас игнорировать», - объясняет Руслан Бортник.

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