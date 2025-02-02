Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что в мире нет специализированной ПВО для беспилотников, но Украина смогла организовать мобильный группы, которые неплохо с этим справляются.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как объясняет эксперт, системы ПВО рассчитаны на то, чтобы сбить высокоскоростную цель, и предусматривается так, что из 10 ракет удастся сбить 8-9. А вот против шахедов и других беспилотников, констатирует он, ничего не предусмотрено, и чем ниже они летят, тем сложнее их сбить, к тому же, слишком дорого на них тратить ракеты.

«Поэтому и получилось, что война в малом воздухе оказалась неожиданной для больших армий мира, как это происходит в российско-украинской войне, войне переходного периода. Сейчас с дронами никто не может (ред. – справиться), невозможно, потому что не придумали такую систему ПВО. То же самое было в Первую мировую войну, когда появились первые самолеты, первые аэропланы», - объясняет Олег Стариков.

Да, констатирует он, можно использовать системы Stinger или «Стрела», но для этого надо поставить кругом мобильные группы по всей территории. А россия, отмечает эксперт, из-за большой территории, не может сделать так, чтобы через каждые 2 км стояла мобильная группа с турелями, это крупнокалиберные пулеметы, но это удалось сделать Украине.

«Мы быстро это сделали, организовали гражданскую ПВО, и как только тревога – сразу они выдвигается и начинают ловить эти шахеды», - заключает Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, что горячая фаза войны скоро прекратится, раз уж идут разговоры об открытии аэропорта во Львове.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил ультиматум, который Сирия поставила россии по выдаче Асада.