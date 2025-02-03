Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал последнюю дроновую атаку по россии, в частности, по Волгоградской, Астраханской и другим областям, и оценил прогресс Украины в этих ударах.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, очень часто западные обозреватели, аналитики, медиа, оценивая, что происходит в российско-украинском, почему-то пишут с уклоном только в ту сторону, что Украина страдает, что дела у Украины идут не очень хорошо, что Украина несет потери и убытки. Конечно, констатирует он, потери и ущерб есть, в войне иначе не бывает, но Украина имеет и успехи.

«Растет количество дроновых атак по российским военным объектам, интенсивность и частота этих ударов только увеличивается, и это факт. И это (ред. – последняя атака по Волгоградской, Астраханской областям) – плюс один пункт в статистике, которая и свидетельствует о том, что Украина делает значительные успехи, это важно. Если мы, например, сравним январь-февраль 2024 года и этот же период 2025-го, то есть настоящее, то увидим, что интенсивность, то есть статистика и кривая идет вверх», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Конечно, констатирует эксперт, все ждут, когда будет практический эффект от успешных дальнобойных ударов по россии, когда это отразится на фронте, но надо понимать, что эта история сочетается с другими. То есть, объясняет он, кроме дипстрайков по россии, Украина еще наносит удары по командным пунктам рф, по местам скопления техники, сил и средств врага, это происходит и на Курщине, и на украинских оккупированных территориях.

«Оно смешивается в краткосрочно-среднесрочной перспективе, если можно так сказать. То есть, безусловно, это будет иметь эффект. Если мы говорим об ударах по военным объектам на территории россии, по их НПЗ, газораспределительным станциям, то это будет иметь эффект в среднесрочной перспективе, а удары по командным пунктам, по врагу непосредственно на оккупированных территориях, на подходах к линии боевого столкновения будут иметь эффект сейчас», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что в мире нет специализированной ПВО для беспилотников.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, смогут ли пророссийские правительства Европы не перекрыть импорт электроэнергии в Украину.