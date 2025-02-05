Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что украинская сторона не исключает возможность выборов в 2025 году, но этим может воспользоваться россия, развязав здесь внутреннюю борьбу.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«О выборах сказал президент, что его избрали 73% населения страны, и он всегда говорил, что открыт для любых выборов, но во время войны не может быть никаких, необходимо изменять законодательство, Конституцию и т.д. Знаете, пошли слухи, и мы это тоже обсуждали, западные медиа некоторые, Reuters в частности, начали писать, мол, в 2025 году должны пройти выборы на территории Украины. Здесь нет конкретики, но президент действительно подтвердил, что он готов, ну, и так само, что украинский народ должен решить, когда перейти к дипломатии», - отмечает Александр Мусиенко.

Также, отмечает он, выглядит так, что пока план спецпредставителя Трампа Кита Келлога заключается лишь в выборах и прекращении огня, и, если это так, как сказал советник президента Украины по вопросам коммуникаций Литвин, то это провальный план, хотя, возможно, это еще не все, что надумали в США.

«Я согласен с Владимиром Зеленским в том, что он неудобен для кремля и россии, им хотелось бы иметь здесь марионетку, с которой легче договариваться. Это тоже, мне кажется, правда. Давайте скажем откровенно, что это бы входило в планы кремля. Поэтому, когда мы говорим о выборах, здесь тоже надо быть очень осторожными, мы не можем дать возможности врагу нас разъединять, внести раздор и дать возможность здесь на основании проведения предвыборной кампании грызть друг друга, обвинять, упрекать, заниматься выяснениями отношений, политической борьбой и т.д», - предупреждает Александр Мусиенко.

В то же время, добавляет он, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в настоящее время вопрос о необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года не обсуждался с американской стороной, впрочем, если администрация Трампа поднимет эту тему, то мы готовы к диалогу, то есть такой возможности она не исключила.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что судьба переговоров разрешается сейчас на поле боя.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, выгодно ли Украине такое соглашение с Трампом: полезные ископаемые в обмен на оружие.