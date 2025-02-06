Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, Bloomberg пишет, что в этом плане речь идет о заморозке войны, отказе Украины от освобождения оккупированных территорий военным путем, которые останутся в неопределенном состоянии, и предоставлении Украине гарантий безопасности, чтобы россия снова не напала. В общем-то, рассуждает он, ничего нового или особенного Bloomberg не написал, надеемся, у Келлога будет больше деталей.

«Но надо отметить, что в россии очень серьезно активизировались и уже начали заявлять, что они готовы к переговорам, но США должны пойти на их условия, Америка должна сделать первый шаг. Опять же пытаются сказать, что Украина вроде бы не субъект. А кто вас уничтожает на поле боя сейчас сотнями тысяч? Тоже мне не субъект...», - отмечает Александр Мусиенко.

Конечно, констатирует он, Украина никогда не смирится с оккупацией территорий, но интересно будет услышать, какие гарантии безопасности предложит Келлог, будет ли это НАТО, будут ли это гарантии США, или это будет ядерное оружие, о чем недавно говорил президент Зеленский.

«А лучше всего – присутствие американских военных контингентов. Я бы советовал настаивать на этом, я бы советовал сконцентрироваться на присутствии американских и британских баз. То есть залогом, гарантией безопасности должно стать большое количество оружия, поддержка Вооруженных сил и наличие иностранных войск наших партнеров на территории Украины. Вот что важно. А дальше ждем, что привезет Келлог, с чем он приедет, что будет озвучено. Потому что сам план просто об остановке огня – это пока какая-то обширная вещь, не имеющая конкретики, но которая, возможно, как рассчитывают, должна стать каким-то толчком к дальнейшему урегулированию», - рассуждает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Бортник объяснил, что республиканцы разделены на три группы, и только одна из них выступает за продление поддержки Украины.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему россия настаивает на выборах в Украине.