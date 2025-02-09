Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, как французские самолеты Mirage 2000, которые недавно получила Украина, усилят нашу авиацию и какие функции они будут выполнять.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, Mirage не настолько развиты по своим мощностям, как F-16, но, учитывая, сколько оружия они могут поднимать, эти самолеты могут стать дополнением к нашим фронтовым бомбардировщикам Су-24, наносящим удары по военным объектам врага ракетами Storm Shadow и SCALP-EG, в том числе и на Курщине.

«Существует вероятность, что на самолет будут интегрированы корректированные французские авиабомбы AASM, и вообще использование бомбового вооружения с интеграцией возможно довольно быстро. Mirage может осуществлять обмен информацией в реальном времени, передавать координаты друг другу и иметь высокий уровень взаимодействия как между собой, так и между самолетами F-16», - отмечает Александр Мусиенко.

То есть, констатирует он, это именно то, что нужно сейчас нашей пехоте. Конечно, добавляет эксперт, определенную поддержку с воздуха оказывают дроны, но, когда нужно нанести удары по командным центрам, по местам дислокации и расположения сил врага в укрепленных зданиях или бункерах, нужны именно фронтовые бомбардировщики, корректированные авиабомбы и ракеты.

«В целом рассчитывать на то, что не столь значительное количество самолетов изменит ход войны, не стоит. Но они точно станут хорошим дополнением к уже имеющемуся авиапарку. Мы уже говорим о том, что F-16 пополнили и усилили нашу систему противовоздушной обороны, помогают в частности сбивать российские ракеты, наносящие удары по территории Украины. Так же и Mirage может выполнять определенные функции, может стать дополнением к нашим фронтовым бомбардировщикам для нанесения ударов по наземным объектам врага», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, какие гарантии безопасности получит Украина от США.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, пойдут ли россияне снова на Изюм.





