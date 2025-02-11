Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал о дебатах между канцлером Шольцем и кандидатом в канцлеры от ХДС Мерцом, в частности, что они говорили об Украине.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Как вы думаете, изменилась ли позиция Шольца по поводу предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus для ударов вглубь по российским военным объектам? К сожалению, нет. Ну, в принципе, прогнозируемо. Я об этом говорил и несколько месяцев назад, что, к сожалению, но, пока этот немецкий канцер в должности, он не примет соответствующее решение. Потому что, как отмечает Шольц, перед ним лежит ответственность за Германию», – отмечает Александр Мусиенко.

Возможно, рассуждает он, Шольц таким образом намекает, что россия могла бы атаковать Германию. Однако, напоминает эксперт, Германия – большая страна НАТО и ЕС, она же могла бы как минимум ударить по Калининграду, по штаб-квартире Балтийского флота рф, и тогда эта земля называлась бы Кенигсбергом.

«Шольц сказал, что о членстве Украины в НАТО речь не идет, потому что против этого выступают Соединенные Штаты Америки. Ну, действительно, почему бы не прикрыться сейчас позицией Соединенных Штатов и не высказаться о том, что и Германия не выступала публично за вступление Украины в НАТО. Я хочу напомнить, что публично и президент Украины Владимир Зеленский не так давно говорил о том, что есть страны, которые сейчас не поддерживают членство (ред. – Украины в НАТО)», - отмечает Александр Мусиенко.

В то же время лидер христианских демократов Фридрих Мерц, рассказывает эксперт, выступил за поставку Украине ракет Taurus, но в согласовании с партнерами. Здесь, полагает он, могут быть проблемы с Венгрией и Словакией, но и Германия оказывает влияние в частности через свои инвестиции, через финансовые вливания в частности в эти страны, не зря же именно Шольц послал Орбана за кофе во время голосования о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Как сообщала Politeka, Яневский заявил, что за право и честь быть украинцем люди отдают жизнь.

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