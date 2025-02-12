Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что удары украинских дронов по рф уже дают эффект, потому что в Энгельсе российские бомбардировщики не могут снаряжаться ракетами, следовательно, обстреливать наши города.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, очевидно, россияне планировали более масштабную ракетную атаку, но произошел сбой, вызванный украинскими беспилотниками. В частности, он говорит об ударе по саратовскому НПЗ в районе Энгельса, который уже подтвердил Генштаб ВСУ.

«То есть удар должен был быть по замыслу более масштабным с применением крылатых ракет Х-101, Х-55 с помощью стратегической авиации рф, и плюс баллистика должна была приобщаться. Но эта попытка была сорвана из-за того, что просто в Энгельсе нельзя было предпринимать никаких мер, из-за того, что горело, летали дроны. Соответственно, там нельзя было произвести действия, которые нужны были российской авиации, совершить посадку, совершить фактически доснаряжение ракетами и т.д. Соответственно, самолеты вернулись в «Оленью» и совершили пусковой маневр», – объясняет Александр Мусиенко.

Однако, констатирует он, надо понимать, что риски ракетных ударов сохраняются и дальше. Тем более, добавляет эксперт, из-за понижения температуры и ухудшения погодных условий враг будет пытаться создать нам проблемы в энергетике, лишить света и тепла.

«Ну, абсолютно террористическая цель геноцидного характера, которая в очередной раз показывает природу российского режима, низменность природы этого путинского режима, который, безусловно, упадет. По-другому просто нельзя. Я убежден, что этот преступный режим обречен, что бы там ни говорили. И к этому приложит руку украинский народ своей борьбой и Вооруженные силы Украины», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что не нужно бежать впереди даже Трампа с этим планом окончания российско-украинской войны.

Также Politeka писала о том, что Мурзагулов рассказал, кто будет за столом переговоров по Украине и рф: «Здесь очень много интересов разных стран».