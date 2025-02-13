Военный эксперт Александр Мусиенко оценил телефонный разговор Трампа с путиным и заявил, что позиция президента США еще может измениться, как только он увидит, что выгоды от россии нет.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам Трампа, рассказывает эксперт, у него был долгий и продуктивный разговор с путиным об Украине, Ближнем Востоке, искусственном интеллекте и долларе. Как он отмечает, самая странная здесь тема искусственного интеллекта, потому что тут не о чем говорить с путиным, россия же не реализовала ни один инновационный технологический проект без помощи Китая или других государств, поэтому это уже смешно.

«Трамп сказал, что они оба размышляли о великой истории их наций, о том, что они так успешно боролись вместе во Второй мировой войне, вспоминали, что россия потеряла десятки миллионов долларов, и они (ред. – США) также потеряли так много, говорили о сильных сторонах их наций, о большой работе, о большой выгоде. Ну, какую выгоду? Конечно, удивительно. Гораздо больше выгод США могли бы получить от нормальной совместной работы с Китаем, где больше ресурсов, гораздо сильнее экономика. Да и вообще лучше договариваться с Кимом, чем с путиным. Оговорка, имел в виду с Си Цзиньпином, но даже и с Кимом», - комментирует Александр Мусиенко.

Попутно он вспоминает, как Макрон и Шольц рассказывали, что 2-4 часа сидели с путиным за этим уже ставшим мемом столом и уши увядали от его исторических опусов. Но из того, что рассказал Трамп, констатирует эксперт, создается впечатление, что путин наконец-то нашел, с кем поупражняться в историзме и кому рассказать о воображаемом величии россии.

«Но то, как реагировал Песков, тоже, кстати, смешно. Если вы представляете путина как лидера сверхдержавы, то почему так радуетесь, что Трамп поговорил с ним? Почему вы так желаете этих контактов? Сказали бы, что вам позиция США вообще безразлична, вы с ней не считаетесь, вы здесь единственные такие на этой планете классные. А не так-то. Это говорит, кстати, о слабости россии. Просто не все, к большому сожалению, в Вашингтоне могут это понять и глубинно исследовать, прочесть сейчас. Или голоса тех, кто могут, сейчас в меньшинстве и не столь услышаны. Но это пока, потому что ситуация часто меняется», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что украинские беспилотники мешают россии совершать масштабные ракетные обстрелы.

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