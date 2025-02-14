Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что атаки украинских БПЛА и западные санкции наконец-то подбили возможности рф зарабатывать на нефти, а также, очевидно, скоро будет удар по москве, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, ГУР сообщает о подрыве в ночь с 6 на 7 февраля двух российских радиолокационных комплексов «Валдай» в Подмосковье, предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия беспилотникам. По его словам, это новейшая разработка ВПК рф, первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии государства-агрессора.

«По данным ГУР, военная часть, на которой взорвались «Валдаи», отвечает за безопасность воздушного пространства над москвой. А это значит, что, возможно, над москвой начнет появляться больше дронов, и на их военные объекты там и в подмосковье будет лететь и взрываться. Надеюсь, так и будет. В конце концов, поражение радиолокационных комплексов и систем ПВО традиционно предшествует непосредственному нанесению удара по военным объектам на территории врага. Так уже бывало», – объясняет Александр Мусиенко.

Между тем, сообщает он, россия готовится к сокращению добычи нефти из-за атак украинских беспилотников, повредивших нефтеперерабатывающие заводы врага, и из-за санкций ЕС и США, осложнивших доступ к российским танкерам в Азию. Как заявили уже даже руководители российских нефтяных компаний, отмечает эксперт, нет другого выбора, как снижать добычу, потому что избыток нефти накапливается, а возможности для хранения ограничены, тем более, что украинские атаки тотально уничтожили некоторые резервуары, сообщает Politeka.

«Вот пример, как оно работает. Это то, о чем я постоянно говорю. Первое – это оружие, это боеприпасы, это силы и средства, которыми Украина может наносить удары как непосредственно по линии фронта, по объектам врага на оккупированных территориях, так и на территории россии. И когда это еще подкрепляется такими серьезными, жесткими финансовыми и экономическими ограничениями, тогда оно работает и дает такой кумулятивный важный эффект», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко оценил телефонный разговор Трампа с путиным: «Это говорит, кстати, о слабости россии».

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, как США собираются заморозить российско-украинскую войну по линии фронта, если это не устраивает никого.





