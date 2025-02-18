Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что Запад должен помочь остановить россию сейчас не просто из-за ценностей, а потому, что неоимперские амбиции кремля выходят далеко за пределы Украины, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, нашим западным партнерам пора понять, что российско-украинская война касается их больше, чем им казалось до этого. И это не только потому, объясняет он для Politeka, что это самая масштабная война после Второй мировой, это не только потому, что россияне совершают откровенный террор, нет, а потому, что эта война о большем – об ультиматумах путина всему НАТО, о неоимперских амбициях по всему его восточному флангу.

«В 1999 году уже поздний Ельцин, который собирался уйти и отдать власть путину, встречался с Билом Клинтоном в Турции. Эта встреча состоялась, а затем американцы рассекретили архивы беседы между российской и американской делегациями. Прямо и непосредственно, вот очень просто Ельцин обращался к тогдашнему президенту США Биллу Клинтону: «Слушай, Бил, отдай нам Европу. Много не прошу, всего-то отдай нам Европу», - рассказывает Александр Мусиенко.

По его словам, эта фраза прозвучала, хотя у россии тогда кишка была тонка, без помощи США она бы совсем обеднела, имела бы серьезные проблемы с экономикой. Так что, объясняет эксперт для Politeka, это не только сейчас российские пропагандисты делают острые, провокационные заявления о неоимперских амбициях россии, это идет издавна, и они никогда не отказывались от идеи захватить всю Европу.

«Западные политики говорят, что россия пойдет на Запад, что есть угрозы для стран Балтии и Польши. Есть, конечно. Но был такой деятель Степашин, возглавлявший российские спецслужбы, он прямо говорил: «Если бы не НАТО, Константинополь был бы наш». И все же вопрос к чему сводится? НАТО не нужно, НАТО нужно уничтожить, НАТО нужно разъединить, НАТО нужно инфицировать пророссийской заразой через выборы, которые должны пройти в европейских странах, и все должно произойти вроде бы таким демократическим способом. И тогда россия может и на Стамбул пойти, надо понимать, что это глобальная угроза», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что сейчас идет борьба за сильные гарантии безопасности для Украины.

Также Politeka писала о том, что Карасев сообщил, что Трамп заканчивает гибридную войну, которая также является причиной российско-украинской войны.





