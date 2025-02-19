Военный эксперт Олег Стариков рассказал о хороших новостях с фронта, в частности, о Покровском направлении, где ВСУ перешли в активную оборону и уже имеют успехи, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«После назначения Генерала Драпатого на направление главного удара противника, а это Покровское направление, Вооруженные силы Украины приостановили скорость наступления группы армии «Центр» Вооруженных сил российской федерации, которой командует генерал Мордвичев», - утверждает Олег Стариков.

Причем, отмечает он, ВСУ приостановили противника в двух точках – в Песчаном и Даченском, они провели контрудар и отбросили российских военных с позиций. Как рассказывает эксперт для Politeka, если дальше будет военная удача, мы сможем срезать так называемый выступ, который нависает над западным флангом Покровска, и это самое главное пока в оперативно-стратегическом плане.

«Судьба военной фазы российско-украинской войны будет решаться на восточном фронте, а конкретно на Покровском направлении. И сейчас идет генеральное сражение, которым командует со стороны Вооруженных сил Украины генерал Драпатый, а со стороны Вооруженных сил российской федерации генерал Мордвичев. То есть идут реальные встречные сражения, мы начали применять активную оборону, вот наконец-то начали. Приятно, что не сидим в окопах, в позиционном тупике и достигли определенного успеха. Это радует», - рассказывает Олег Стариков.

По мнению эксперта, после войны наш генералитет, наши офицеры будут одними из самых лучших командиров среди всех командиров всех армий мира. А ВСУ, подчеркивает он для Politeka, благодаря своему опыту будут входить в пятерку лучших армий мира.

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