Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Украина не пропадет без помощи США, поскольку активно работает над собственной оборонкой и уже имеет значительные успехи, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам президента Зеленского, рассказывает эксперт, украинские ракеты «Паляниця», «Пекло», «Рута» уже летят, баллистика на подходе, и Украина уже работает над разработкой собственных аналогов систем ПВО Patriot. Так что, подчеркивает он для Politeka, украинская оборонка действительно работает.

«И действительно мы видим, что Украина продвинулась в производстве дронов, едва ли не ежедневно сейчас мы получаем информацию об успешных дипстрайках, ударах вглубь российской территории и уничтожении или существенном повреждении российских военных объектов, помогающих путину финансировать войну. И здесь у нас есть реальное продвижение, как и в изготовлении дронов, применяемых на поле боя. Надеюсь, что их будет становиться только больше, и неприятных сюрпризов для врагов будет так же только больше», - отмечает Александр Мусиенко.

А относительно аналогов Patriot, замечает он, здесь деталей нет, но можно вспомнить, что в 2021 году президент Украины, СНБО и Минобороны приняли решение, что нужно закупить ракетные комплексы «Сапсан», и уже после полномасштабного вторжения на это были намеки. Как объясняет эксперт, уникальность этого комплекса заключается в том, что это трансформер, то есть он может быть оперативно-тактическим для ударов по наземным объектам, может быть средством противовоздушной или противокорабельной обороны.

«Президент Украины четко артикулирует, что украинская оборонка на подъеме. Несмотря на все трудности, несмотря на российские атаки, несмотря на ракетные удары, несмотря на третий год полномасштабного вторжения, Украина продолжает производить оружие и будет его наращивать. Меня спрашивают, а что дальше, если Соединенные Штаты несколько приостановят финансирование (а риски эти присутствуют, давайте признаем откровенно), вот и ответ. Одним из принципов в дальнейшем будет производство украинского оружия и наращивание собственного ресурса», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал о протестах в США против Трампа и Маска.

Также Politeka писала о том, что Кущ оценил реальность заключения соглашения с США о редкоземельных металлах на 500 млрд долларов.