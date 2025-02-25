Об этом он рассказал в своем блоге.

Вице-премьерка Украины Стефанишина, отмечает эксперт, заявила, что консультации по соглашению о полезных ископаемых с США уже на финальном этапе. Однако, рассказывает он для Politeka, как пишет CNN, США пока не хотят давать Украине гарантии безопасности в обмен на соглашение, а это принципиальный момент для нас, очевидно, об этом еще будут идти переговоры.

«И путин наговорил очень много. Во-первых, россия готова предоставить США доступ к редкоземельным металлам и полезным ископаемым на территории оккупированного Донбасса. Кроме того, диктатор говорит, что россия готова предоставлять значительные объемы алюминия, который чрезвычайно нужен сейчас США в промышленности, в оборонно-промышленном комплексе и во многих секторах экономики. Тут же путин провел совещание, в ходе которого поручил нарастить добычу, переработку и обработку редкоземельных металлов на территории рф с целью дальнейшего экспорта», - рассказывает Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, во-первых, путин пытается использовать слабые стороны Трампа, в частности его желание закончить войну как можно скорее, то есть перехватить инициативу у Украины, предложив свои ископаемые. Во-вторых, объясняет он для Politeka, это признак того, что российская экономика все же страдает и нуждается в американских инвестициях. И в-третьих, добавляет эксперт, россия провоцирует США на нарушение международного права, ведь Донбасс – это Украина, у россии нет юрисдикции над этими территориями.

«Мне с этими металлами, с этой ситуацией, с этими заявлениями путина вспомнились куплеты Мефистофеля из оперы французского композитора Гуно «Фауст»: «Люди гибнут за металл, Сатана там правит бал». Разве сегодня эта ситуация с редкоземельными металлами и полезными ископаемыми не перекликается с этими словами? Мне это очень резонирует. Поэтому никакого провидения Господа там нет», – комментирует Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Украина не пропадет без помощи США, поскольку активно работает над собственной оборонкой.

Также Politeka писала о том, что Дубина о риторике Трампа по поводу российско-украинской войны: «Это все от лукавого».