Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко прокомментировал материал The Wall Street Journal о том, что без помощи США Украине хватит оружия до лета, и оценил эти угрозы, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Во-первых, отмечает эксперт, надо понимать, что вообще сейчас с поставками, потому что официальных данных, что оружие не идет, нет, и, как сказал Умеров, Украина получает оружие, которое законтрактовали еще при Байдене. Кроме того, подчеркивает он для Politeka, важно добиться решений от администрации Трампа.

«Я надеюсь, что после того, как будет подписано соглашение о редкоземельных металлах, после того, как будет личная встреча президентов Зеленского и Трампа, удастся сдвинуть это с места, удастся достичь действительно прогресса, чтобы администрация Трампа объявила о следующих пакетах помощи и оружие в наше государство поставлялось», - рассуждает Александр Мусиенко.

Во-вторых, отмечает он, эти страшные прогнозы напоминают февраль-март 2024 года, когда россияне оккупировали Авдеевку, шли дальше, а мы ждали решения Конгресса о помощи Украине. Это, напоминает эксперт для Politeka, было очень напряженное время, и промедление США стоило нам жизней бойцов ВСУ и гражданских украинцев.

«Мы полгода фактически продержались без помощи США, используя все, что могли, стандартно, нестандартно, инновационные подходы, иногда используя то вооружение, которое не совсем присуще конкретным целям, но уничтожали врага, приостанавливали темпы его продвижения, и делали все наши воины для того, чтобы защищать государство, что делают и сейчас. Честь и хвала им за это. И потому все эти прогнозы достаточно условны. Плюс у нас есть Европа, у нас есть собственное обеспечение», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что путин провоцирует Трампа на нарушение международного права, предлагая ему ресурсы Донбасса.

Также Politeka писала о том, что Бортник предупредил об опасности переговоров США, рф и Китая: «Главной добычей этого процесса станет…».