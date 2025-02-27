Военный Святослав Дубина заявил, что из-за задержек американской помощи наше командование понятно, что лучше всего уничтожают врага именно беспилотники, и это теперь наш козырь, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Конечно, усталость от войны есть. И это неудивительно, 3 года столь интенсивной войны, полномасштабной, и 11-й год войны уже в целом. И по характеру войны, вот то, что было до 2022 года, и то, что происходит сейчас… Даже каждый год характер войны меняется. И люди, полгода не находившиеся на линии столкновения, возвращаются туда и видят, что война полностью изменилась», - отмечает Святослав Дубина.

Как утверждает военный, те трудности и вызовы, которые сейчас возникают перед Украиной, постепенно заставляют меняться и нас, и государство, но, к сожалению, слишком дорогой ценой – ценой жизней украинцев. И хотелось бы, добавляет он для Politeka, чтобы это происходило быстрее, чтобы наше военно-политическое руководство это слышало и видело и ездило не только на КСП в 50 км от фронта, но и непосредственно в боевые батальоны.

«Из позитива. Благодаря тому, что в прошлом году Байден зимой отрезал Украину от помощи (а это была идея Байдена), якобы там был конфликт с подписанием пролонгирования помощи Соединенных Штатов Украине, мы получили вызов. Да, с определенными потерями, потому что нам пришлось потерять Авдеевку, пришлось подпустить врага под Покровск, но наше военное руководство обратило внимание на наиболее эффективные подразделения, которые убивают врага и сохраняют жизнь украинцев», - рассказывает Святослав Дубина.

То есть, объясняет он для Politeka, США тогда прекратили помощь, а фронт удержали именно Силы беспилотных систем. Например, в январе, отмечает военный, беспилотные системы уничтожили 20 тысяч личного состава 200-ми и 300-ми, это где-то 60% от всех потерь врага.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что у Украины есть альтернатива американской помощи.

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