Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что европейские страны и не только наконец-то начали сплачиваться вокруг Украины и готовят реальные решения, которые обеспечат мир, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как пишет Bloomberg, рассказывает эксперт, Турция рассматривает возможность предоставления войск для миротворческих сил в Украине, Эрдоган говорил об этом с Зеленским прямо в Анкаре. Как он подчеркивает для Politeka, у Турции вторая по количеству армия НАТО после США, поэтому ее войска в Украине понадобятся.

«Эрдоган обсудил этот вопрос с президентом Зеленским, но также говорил об этом с министром иностранных дел россии Лавровым во время отдельных встреч в Анкаре, которые состоялись в начале февраля. Ну, конечно, Лавров высказал позицию, что россия не воспримет расположение такой миссии ни при каких условиях и в любом варианте. Он, кстати, говорил о европейских войсках, не конкретизируя, могут ли это быть турецкие. Ну, если зайдут турецкие, что вы скажете? Но для нас присоединение Турции к такому контингенту войск, готовых прибыть в Украину, было бы очень важным», - комментирует Александр Мусиенко.

В то же время Стармер, рассказывает он для Politeka, еще раз подтвердил, а в этот раз еще и при Трампе, что Британия готова ввести сухопутные войска в Украину и поднять самолеты в воздух, потому что справедливый мир должен быть подкреплен силой.

«Франция предлагает создать европейские запасы оружия для помощи Украине. С инициативой выступил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, предложение вынесено на обсуждение европейским странам как часть будущих гарантий безопасности. Он сказал, что запасы оружия могут оплатить европейцы для Украины, и это одна из гарантий безопасности. Ну, запасы оружия нужны, но, конечно, их нужно поставлять Украине как можно скорее. Является ли оружие одной из гарантий безопасности? Ну, безусловно», – рассказывает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что сам по себе факт сделки о редкоземельных металлах – это уже и есть гарантия безопасности.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, поможет Трамп вернуть Украине оккупированные территории.





