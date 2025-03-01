Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что турбулентность в отношениях с США уже прошла, имеем встречу президентов, а путин в стороне со своим историзмом, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Неизвестно, констатирует эксперт, что с американской военной помощью Украине, как говорил президент Зеленский, этот вопрос сейчас на повестке дня, он обсуждается, потому что это наши гарантии безопасности, и, конечно, будут серьезные дискуссии. В целом же, подчеркивает он для Politeka, пока США не заявляли, что останавливают помощь, но и не заявляли, что продолжают.

«Но я думаю, что мы точно прошли определенную зону турбулентности. Потому что этот полет долог, можно себе представить как какой-то полет через океан, и зон турбулентности на этом пути может быть много. Это тоже нужно понимать. Поэтому мы прошли одну, и, к счастью для нас, она закончилась все же тем, что, несмотря ни на что, встреча президента Украины проходит с президентом Трампом», - подчеркивает Александр Мусиенко.

И очень важно, отмечает он, что Трамп сначала встречается с Зеленским, а уже потом с путиным. Иначе, объясняет эксперт, Трамп бы встречался с Зеленским уже на совсем другом фоне, путин бы сформировал у него совсем невыгодное нам мнение.

«Думаю, что сейчас проанализирован ход встреч, которые были в Эр-Рияде и Стамбуле, 6 часов говорили. Это надо представить… И россия уже предлагает создать еще и комиссию историков. Представьте себе, 6 часов истории, половцы, печенеги… Поэтому, возможно, там уже не выдерживает команда переговорщиков, об этом уже стало известно, и им этот весь историзм путина, его интерпретация, его версии им не заходят», - добавляет Александр Мусиенко.

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