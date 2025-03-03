Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мировая политика особенно в эти дни демонстрирует, кто действительно на стороне принципов свободного мира. Мы видим, что США пока переживают кризис с действующей администрацией Трампа в смысле того, что они не могут определиться, они на стороне свободного мира или на стороне путинской диктатуры, которая хочет этот свободный мир уничтожить вместе с США в частности в будущем, это же вопрос времени. Как справедливо отметил президент Зеленский, проиграть может не только Украина, проигрывает Европа и США, то есть проиграют все вместе, если дадут путину торжествовать», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как он отмечает, присоединиться к коалиции желающих уже захотели Франция и Великобритания, возможно, будут еще Италия, Германия, Норвегия, Турция и т.д., потому что сегодня действительно обсуждается, кто может дать Украине мощные гарантии безопасности. К тому же, отмечает эксперт для Politeka, это очень классный дипломатический ход, потому что речь идет уже не просто о Плане победы, который озвучили в Верховной Раде, а о консолидированном плане Европы, этого же и требовал Трамп, это повышение весомости украинских предложений.

То есть, объясняет он для Politeka, мы уже видели, как Трамп, Вэнс и другие критикуют Украину, а теперь пусть попытаются покритиковать всю Европу.

«И теперь администрация президента США встает перед выбором. Пренебречь и проигнорировать Европу, сказав Франции, Британии, Норвегии, Дании, Нидерландам, Испании о том, что вы все совместно с Украиной не правы? Или все же поддержать план, который будет разработан? В конце концов хочу напомнить, что Соединенные Штаты Америки высказывались положительно с точки зрения того, что они готовы поддержать отправку европейских войск в Украину и увеличение роли Европы, а еще дать возможность европейским странам закупать вооружение у США», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал об аресте кандидата в президенты Румынии: «Его финансировали россияне».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, присоединятся ли турецкие войска к миротворцам в Украине.