Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что, очевидно, США наконец согласились предоставить Украине гарантии безопасности в обмен на ресурсы, о чем Трамп сказал перед Конгрессом, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Конечно, топ-тема этого утра (ну, для нас утра, для США поздно вечером) – это обращение Трампа к Конгрессу. Все выглядело максимально в манере постановки, шоу: Илон Маск, дети… Я, конечно, не помню, не застал, но просматривал кинохронику, и мне это напоминало какой-то съезд ЦК, откровенно говоря. Если так посмотреть, это все какая-то брежневщина. Это относительно формы, вида», - отмечает Александр Мусиенко.

Из важнейшего, рассказывает он, Трамп сказал, что получил письмо от Зеленского, он поблагодарил США за помощь, что Украина готова сесть за стол переговоров, что к этому готова и россия, что умерло слишком много людей и дальше все, как всегда. Но самое интересное из слов Трампа, подчеркивает эксперт для Politeka, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых и безопасности в любое удобное время, то есть, наконец, речь идет и о безопасности.

«Это победа для Украины на этом этапе как минимум, потому что американский президент употребил слово «безопасность». Соглашение о минералах и безопасности. Это очень важно, потому что на этом же настаивает Украина и это принципиальный момент для нас, чтобы экономика, финансы, инвестиции фактически шли неотрывно с безопасностью», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Попутно эксперт напоминает для Politeka, что это говорил вице-президент США Вэнс, что за американским экономическим интересом непременно последует безопасность. К тому же, добавляет он, это то, что было во время Второй мировой войны, план Маршала для Европы, когда сначала пошли деньги, а затем создали НАТО, так что с Украиной может произойти нечто подобное.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что решение США остановить помощь Украине выглядит как уступка путину.

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