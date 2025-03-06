Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что в Европе все глубже обсуждают французскую инициативу по миротворцам в Украине, дискуссия становится более предметной, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, Макрон в своем обращении к нации в очередной раз заявил, что после заключения мирного соглашения в Украине могут быть размещены европейские войска. А это, объясняет он для Politeka, может означать, что он уже готовит общественное мнение французского общества к такому развитию событий, так что инициатива развивается.

«Сегодня в Брюсселе так же будут обсуждать и этот вопрос, но здесь мы должны осознавать, что, очевидно, консолидированного, стопроцентного и единогласного решения о том, что страны ЕС поддерживают введение своих войск, какой-то миссии в Украину, вряд ли будет. Здесь тоже не должно быть иллюзий, ведь против точно выступят Венгрия и Словакия и, возможно, некоторые другие сомневающиеся страны. Поэтому все же европейские войска – это более двустороннее, трехстороннее, четырехстороннее сотрудничество с теми странами, которые готовы направить свои военные миссии в Украину», - предупреждает Александр Мусиенко.

В то же время, отмечает он для Politeka, по словам Макрона, на следующей неделе в Париже состоится встреча начальников генштабов стран, готовых гарантировать будущий мир в Украине. Поэтому, констатирует эксперт, надеемся, что там состоится предметная дискуссия относительно количества войск, которые могут направить в Украину, их укомплектованности, возможностей, зон ответственности и функций.

«И в этом направлении нам нужна поддержка наших американских партнеров, которые должны поддержать идею размещения европейских войск на территории Украины как гарантию безопасности. Конечно, лучше и самим приобщиться, но пока давайте будем реалистами и откровенно скажем, что вряд ли это произойдет, вряд ли США пришлют свои войска. Это их последовательная позиция. Хочу напомнить заявления Байдена, говорившего о том, что американские военные не будут воевать с российскими. И сейчас мы видим, что это продолжается в словах Трампа», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что США готовы подписать с Украиной соглашение не просто о полезных ископаемых, но и о безопасности.

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