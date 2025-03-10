Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что Ближний Восток – это еще один вызов Трампу, и если он проявит там решительность, это повлияет и на россию, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, ситуация осложняется на Ближнем Востоке, в частности в Сирии продолжаются столкновения, христианские меньшинства и другие, опиравшиеся на режим Асада, подвергаются преследованиям со стороны новой власти, США уверяют эти меньшинства в поддержке. К тому же, добавляет он для Politeka, Израиль близок к тому, чтобы ввести войска в пригород Дамаска и готовит возможную операцию в секторе Газа, а Иран отказывается говорить с Трампом о ядерном оружии.

«Для нас здесь есть фактически два вывода. Первый – если там вспыхнет, то США могут отвлечься туда, несмотря на то, что Трамп заявил в интервью Fox News, что США зациклены на российско-украинской войне сейчас. И второй момент – это вопрос к лидерству Трампа. Как он будет действовать? То есть сейчас бросают вызов лидерству США», – объясняет Александр Мусиенко.

С другой стороны, рассуждает он для Politeka, если даже внимание США перейдет из Украины на Ближний Восток, но Трамп продемонстрирует решимость, в кремле эти сигналы считают. К тому же, добавляет эксперт, вряд ли Трамп хочет увязнуть на Ближнем Востоке, там и так постоянная нестабильность, поэтому нужна решительность.

«Я думаю, что позиция по отношению к россии именно поэтому будет корректироваться, как мне кажется, несмотря ни на что. Да, будет давление на Украину, без этого не будет, это уже ясно видно и прослеживается в вопросе дальнейших действий, в вопросе того, чтобы найти решение о прекращении огня уже в этом году по меньшей мере, о перемирии в воздухе и на море. Но позиция и по отношению к россии может ужесточиться. Конечно, если россия не начнет предлагать какие-либо решения по Сирии, помощь США, хотя это выглядит сейчас маловероятно», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что дискуссия по поводу миротворцев в Украине становится более предметной.

Также Politeka писала о том, что Стариков о прекращении помощи от США: «Будет ли катастрофа? Нет, не будет. В ближайшее время…».





