Политический аналитик и прогнозист Владимир Стус объяснил, что сейчас Трамп наделает ошибок, а потом ему все равно придется вернуться к поддержке Украины и давлению на рф, как делал Байден, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Трамп не хуже, не лучше. Что у Байдена не получалось остановить мировую смуту и приближение к мегабаллу, что у Трампа не получается. Просто Трамп делает другие ошибки. Байден делал одни, а Трамп делает другие. Что будет после того, как Трамп осознает неэффективность протекционизма и изоляционизма? Он во многом вернется к тому, что (ред. – делал) Байден, то есть и к поддержке Украины, и к антироссийской позиции», - утверждает Владимир Стус.

Тем более, напоминает он для Politeka, у Трампа уже сейчас провал в переговорах с Ираном, а что касается увеличения пошлин, то цифры уже показывают, что протекционизм не работает. Как подчеркивает эксперт, из-за пошлин на металл, сталь и алюминий американская экономика больше теряет, чем приобретает, и дальше будет хуже.

Так что, подчеркивает гость программы для Politeka, просто сама жизнь заставит Трампа развернуть свою политику, но только при одном условии – если он успеет, а то может быть слишком поздно.

«Но смута началась, а смута – в целом это же турбулентное падение. И рынки уже крайне негативно к этому отнеслись. Весь этот энтузиазм, который был при избрании Трампа, уже как рукой сняло. Причем самые разные рынки (ред. – реагируют). И IT-сфера негативна к Трампу, и традиционная сфера, и его родная сфера, из его республиканских штатов – аграрные рынки. И даже криптовалюты разочаровались в Трампе. Он может просто не успеть», - заключает Владимир Стус.

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