Политик Степан Гавриш объяснил, что говорить с Трампом действительно сложно, но нужно дать ему то, что он хочет, в частности, выгоду, чтобы США и дальше поддерживали Украину, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

Прежде всего гость программы напоминает, что, когда Зеленский приехал к Трампу в Белый дом, он приехал не просто к контроверсионному политику, а к лидеру США, крупнейшей военной, экономической, финансовой империи, которая благодаря доллару контролирует мир. Поэтому, подчеркивает он для Politeka, это нужно было учитывать, чтобы найти общий язык с Трампом.

«Трамп – это человек между диагнозом и гением. Мы не знаем, чего больше. Возможно, больше диагноза, а возможно, больше гения. Он ходит по довольно тонкому канату, падая, поднимаясь, но выживая в невероятно сложных условиях. Я не знаю подобных личностей, способных не сломаться от тысячи судебных дел, шести банкротств, осуждений, обвинений в разрушении всех моральных и других императивов. Но он стал американским лидером, и его миссия, которую он даже не скрывает, – это переучредить США, переучредить мировой порядок», – объясняет Степан Гавриш.

По его словам, во времена Второй мировой войны непростые отношения были и у Черчилля с Рузвельтом, был момент, когда Черчилль говорил, что США хотят уничтожить Британию, но Британия без США не сможет выжить и погибнет без американской помощи. Возможно, рассуждает эксперт, как-то так и нужно было Зеленскому говорить с Трампом.

«И вся политика Трампа построена на одном – на доходности. Хотя бы потому, что он выпустил мемкоины и заработал на этом огромные деньги, и его жена выпустили мемкоины. Вообще речь идет о выгоде от редкоземельных договоров. Он повсюду говорит, что мы должны извлечь выгоду, и все его окружение говорит, что давайте мы получим выгоду. Выгоду от того, чтобы либо продать Украину россии, либо не допустить поражения Украины», - заключает Степан Гавриш.

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