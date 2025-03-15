Военный эксперт Олег Стариков заявил, что в ближайшее время нас ожидает изменение структуры мировой безопасности, и рассказал, что будет с ООН и НАТО.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По словам эксперта, непонятно, останется ООН или нет, но количество членов Совета безопасности может увеличится, например, туда войдут Германия, Индия, Бразилия, Канада, Япония, но без права вето. И точно будет, рассуждает он для Politeka, заключительный акт в виде Хельсинки 2.0, которые закрепят новый мировой порядок.

«Мир, построенный на правилах, умер, приходит мир, построенный на реализме. Это realpolitik. А по-другому – кто сильнее, тот и прав. Но для того, чтобы сдерживать вот этих всех сильных, необходим Совет безопасности», - подчеркивает Олег Стариков.

Как объясняет гость программы, у Совета безопасности должны быть в арсенале какие-то рычаги, чтобы надавить на того, кто нарушает установленный мировой порядок. Ведь, напоминает он для Politeka, в свое время США нарушали в Югославии, в Ираке, но Совет безопасности ничего не мог сделать, теперь россия нарушает, и Совет безопасности снова бессилен, потому что нарушитель – член Совета безопасности. Вот это, констатирует эксперт, надо убрать, потому что должны быть возможности остановить того, кто действует не по правилам.

«Останется НАТО или нет, не знаю, я уже и не уверен. НАТО будет, возможно, как-то переформатировано. То, что будет европейское НАТО, это 100%, ну, что-то европейское. А будут ли там Штаты, Канада, то есть Атлантика, не знаю, не скажу. Потому что Штаты переходят в Тихоокеанский регион, там будет все основное развитие, все деньги крутится будут там», - заключает Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Мусиенко сообщил, что Британия и Франция обсуждают удары по Вооруженным силам россии в случае нарушения перемирия.

Также Politeka писала о том, что Бортник об отказе рф идти на 30-дневное перемирие: «На москву можно будет спустить всех собак».