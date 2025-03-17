Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что самое главное в миротворческой миссии в Украине то, что это будут иностранные военные, из-за чего рф не сможет нарушить перемирие, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как сообщил британский премьер Стармер на встрече «коалиции желающих» 15 марта, рассказывает эксперт для Politeka, Британия готова отправить Украине 10 тысяч своих военных в рамках миротворческой миссии, и, как пишет The Times, более 35 государств окажут разную поддержку, в том числе оружие, разведданные, логистическую помощь. Конечно, констатирует он, россии все это не нравится, один из заместителей МИД рф уже заявил, что это должны быть только гражданские наблюдатели без оружия, то есть очередная миссия ОБСЕ, чтобы комфортно нарушать режим прекращения огня.

«путин и россия этого очень боятся, потому что они понимают, что атаковать войска Британии и Франции, атаковать войска стран НАТО, атаковать войска ядерных государств… Ну, это не гражданская миссия. Плюс они будут обеспечены, плюс у них будет вооружение, разведданные и т.д. Конечно, пока план не идеален, но по нему нужно двигаться», - подчеркивает Александр Мусиенко.

По его словам, конечно, к миротворческой миссии очень много вопросов, но важен сам прецедент, важно, что они будут, а дальше можно будет говорить и об иностранных военных базах на территории Украины. В то же время эксперт замечает для Politeka, что речь ранее шла о 30 тысячах военных, теперь же 10 тысячах, то есть раньше планировалось привлечь больше стран, не только Британию и Францию, а Польшу, страны Балтии, Северной Европы, хотя есть еще Турция, которая уже выражала желание присоединиться, плюс нужно согласие США.

«А если США не согласятся, будет ли Макрон реализовать на деле то, о чем он заявил накануне, что россия не будет иметь права голоса в решении отправки британских и французских войск в Украину? Если будут настаивать Франция, Британии и вся коалиция желающих, где более 35 государств, пусть отправляют. Это перелом. путину нужно показывать его место, и не надо к ним заискивать, не надо бояться. Все эти рассказы о Третьей мировой войне… Это все пораженческая риторика, она от слабодушия некоторых и от отсутствия правильного аналитического обеспечения», - заключает Александр Мусиенко.

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