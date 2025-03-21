Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, о чем будут косвенные переговоры в Саудовской Аравии 24 марта между делегациями Украины, США и россии, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего эксперт подчеркивает, что это косвенные переговоры, то есть украинцы и россияне не будут сидеть за одним столом. Как пояснил спецпредставитель Трампа Кит Келлог, рассказывает он для Politeka, все будут в одном помещении, но в разных комнатах, американская делегация поговорит сперва с одними, а затем пойдет к другим, чтобы найти общий знаменатель.

«Интересная особенность, а почему США решили действовать таким образом? Допускаю, США хотят воспользоваться ситуацией, чтобы действительно уж попытаться ускорить урегулирование хотя бы вопроса прекращения огня и воздержания от ударов с неба, то есть на это все направлено. Они уже тоже начинают замечать, и это совсем не прикрыто, что россия сознательно затягивает процесс, что путин лжет и манипулирует», - объясняет Александр Мусиенко.

То есть, констатирует он, США не хотят допустить ситуации, когда сначала нужно встретиться с российской делегацией, потом с украинской, искать отдельно точки соприкосновения, потому что это, опять же, затягивает процесс и затягивает его в пользу россии. Ведь, напоминает эксперт для Politeka, россия не перестает атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру и даже не собирается это делать.

«Очевидно, именно такая форма выбрана для того, чтобы обсудить все на месте и, возможно, начать уже подписание какого-то рамочного соглашения, которое будет с перечнем соответствующих объектов, от ударов по которым нужно удержаться. То есть начинается уже какая-то форма, но понятно, что к тому времени путин будет продолжать террор, а возможно, и после. Мы знаем, сколько раз россия нарушала перемирие и прекращение огня, начиная с 2015 года. Это было много раз, и, к сожалению, сейчас мы тоже не застрахованы от того, что это может повторяться», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, что Трамп и путин в своих переговорах идут по графику, поэтому не спешат.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о ситуации внутри США: сложная и взрывоопасная.





