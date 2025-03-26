Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что, пока кремль выдвигает требования для перемирия в Черном море, Украина уже готовится топить российские корабли, если они что-то нарушат, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Что касается прекращения огня на море справедливо отметил президент Украины, здесь уж лучше не скажешь: «москва всегда лжет». Он не согласился с тем, что предусловием для перемирия в Черном море является снятие санкций с кремля, и отметил, что есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом, и каждый может их увидеть. И есть то, о чем снова лжет кремль: якобы тишина в Черном море зависит от санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта», - отмечает Александр Мусиенко.

Глава Минобороны Умеров в своем заявлении, рассказывает эксперт для Politeka, предупредил, что Украина будет воспринимать перемещение Черноморского флота рф из восточной части Черного моря в западную как нарушение духа договоренностей о прекращении огня. То есть, констатирует он, рано кремлю расслабляться, Украина имеет право ответить на какие-либо агрессивные действия.

«А чем ответить? Вот вам, пожалуйста, надводные дроны Magura, Sea Baby, которые уже заставили россию загнать свой Черноморский флот в оккупированную и непризнанную Абхазию, которые повредили, уничтожили и потопили очень много российских военных судов. Так вот Министерство цифровой трансформации презентовало еще один дрон, он называется Katran, который способен уничтожать цели на море, на земле и в воздухе», - рассказывает Александр Мусиенко.

По его словам, этот дрон оснащен торпедами, миниганом, пулеметом, ПЗРК и другим оружием, преодолевает расстояния более 1000 км, выполняет ударные и разведывательные операции, и он не требует отдельного РЭБа из-за встроенной системы для автоматического распознавания угроз. Пока информация о миссиях с этим дроном засекречена, но, подчеркивает эксперт для Politeka, имеем еще один успех украинских разработчиков.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что маневровая оборона работает, ВСУ продвинулись на Харьковщине.

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