Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, почему впервые на Украину ночью не летели шахеды, что задумал путин и пойдет ли он на полное прекращение огня, как хочет Трамп, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Действительно в ночь с 31 марта на 1 апреля не фиксировались запуски дронов типа шахед с территории россии по территории Украины. Но здесь, я думаю, не нужно делать преждевременные выводы, несмотря на относительно спокойную ночь для большинства тыловых городов Украины. Все же здесь стоит отметить, что на запуски шахедов могли повлиять, во-первых, погодные условия, во-вторых, то, что россии нужно время накопить, переформатировать и создать дополнительные пусковые площадки», - рассуждает Александр Мусиенко.

Как он объясняет для Politeka, враг меняет время от времени эти пусковые площадки, поскольку частенько прилетает. В частности, напоминает эксперт, недавно Воздушные силы Вооруженных сил Украины поразили один из пунктов запусков дронов в Брянской области и не только, поэтому врагу нужно перегруппироваться, чтобы продолжать атаки.

«Поэтому не думаю, что враг уже окончательно отказался от этой тактики. Они могут только наращивать (ред. – возможности для обстрелов), потому что таким образом, как они думают, могут надавить на Украину, сыграть на деморализацию общества, в частности, ожидать уступок от Соединенных Штатов Америки, что Трамп начнет давить именно на Украину, а не на россия», - объясняет Александр Мусиенко.

В то же время, отмечает он, возникает вопрос, не связана ли тихая ночь в Украине с тем, что Трамп поставил психологический дедлайн путину относительно согласия на полное прекращение огня, но деталей и сроков президент США не назвал, поэтому мы можем только догадываться. Кстати, эксперт напоминает для Politeka, что Трамп также допускает введение санкций и пошлин против россии, особенно против российской нефти.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что ресурсное соглашение с США может стать для Украины аналогом плана Маршалла.

Также Politeka писала о том, что Стариков объяснил, почему после побед в 2022 году контрнаступление ВСУ в 2023 году провалилось и мы перешли в позиционную войну.