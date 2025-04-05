Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что Украина уже срывает российское наступление, нанося удары по военным объектам рф и местам скопления сил, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Чехия гарантирует стабильные ежемесячные поставки боеприпасов в Украину как минимум до сентября 2025 года, то есть, очевидно, речь идет о весенне-летней кампании, ведь враг планирует наступательные действия.

«Мы видим сейчас, что противник активизируется, что есть направления, это Сумщина, Харьковщина, где они планируют наступательные действия. Активность выросла на юге, речь идет именно о Запорожском направлении. Фиксируется передвижение военных грузов в оккупированном Мариуполе дальше на запад Запорожской области, что свидетельствует об определенной военной активности, об активизации боевых действий», - рассказывает Александр Мусиенко.

Однако, отмечает он, заместитель председателя ОП Павел Палиса говорит, что враг не обязательно введет в бой все силы одномоментно, и это действительно может быть так. В целом же, сообщает эксперт, россия планирует привлечь 150-тысячную группировку своих войск с целью проведения наступательных действий в нескольких направлениях, трех-четырех, чтобы истощить оборону ВСУ.

«Но должен вам сказать, что Силы обороны готовы к любому сценарию. Сейчас предпринимаются все меры, чтобы даже при подготовке врага к этим наступательным действиям уменьшать его потенциал и возможности. Происходят и будут происходить удары по российским объектам на оккупированных территориях, превентивные удары для того, чтобы не дать противнику разворачиваться в боевые порядки и проводить более масштабные и интенсивные боевые действия. Поэтому ситуация здесь под контролем», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что, очевидно, отношения у путина и Трампа не так уж хороши, потому что президент США не приедет в москву 9 мая.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему Трамп не ввел пошлины против россии: «Здесь два варианта».