Бывший член правительств Польши Петр Кульпа заявил, что политика Германии позволила россии напасть на Украину и ослабила Европу, которая в безопасности сейчас, кстати, только благодаря ВСУ, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Война против Украины стала возможной только из-за политики Германии, которая кормила путина, давала ему прибыль, а также разрушила собственную ядерную энергетику, чтобы создать спрос на русский газ. И разрушение системы вообще связи, потому что помощь Украине приходила в обход территории Германии. Короче, здесь ответственность Германии за эту войну невероятная. И «Северный поток» строили после аннексии Крыма», - подчеркивает Петр Кульпа.

По его словам, немцы надеялись, что таким образом можно будет выдворить американцев и сделать договорняк с россиянами на гробах суверенитета Украины, Польши, стран Балтии, только вот Украина выстояла, и Германия потеряла свои позиции в Европе. Как утверждает гость программы, сегодня мы наблюдаем, по сути, копию Минского процесса, только тогда Макрон и Меркель говорили что-то о правах россии в Европе, а сегодня – Трамп.

По его мнению, когда Зеленский говорит о том, что Украина должна быть членом НАТО, это сокращение, речь идет о том, что Украина должна быть частью Запада, а путина вообще надо исключить из всей этой системы.

«И Европейский Союз должен ответить на главный вызов – это вызов безопасности. И снова здесь надо понимать, что Украина является той страной, которая предоставляет безопасность. А в этом мире это означает особенные права, которые Украина должна получить, если Европа хочет себя спасти», - заключает Петр Кульпа.

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