Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что китайское правительство могло ничего и не знать об участии своих граждан в войне на стороне рф, а могло так и помочь путину, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Зеленский уже сообщил, что ВСУ взяли в плен в Донецкой области граждан Китая, и сейчас проводятся следственные действия, как они оказалась в составе армии рф, ведь есть информация, что их может быть больше, тем более, должен быть командир группы, поскольку есть языковой барьер. МИД Украины, добавляет он, уже вызвал временно поверенного в делах Китая в Украине, но сам Китай взял паузу, он никогда быстро не отвечает.

«На мой взгляд, есть три версии, как китайские военные смогли оказаться в Украине. Первая версия состоит в том, что это позиция правительства Китая. Они отправляют свои спецподразделения, чтобы перенимать опыт современной войны. Конечно, отправляют спецподразделения не напрямую, они не будут это афишировать, а под прикрытием российских военных. И их небольшие группы действительно могут участвовать в боевых действиях», – объясняет Александр Мусиенко.

Вторая версия, продолжает он, состоит в том, что китайские граждане сами решили отправиться воевать в россию по идейным или финансовым причинам, а китайское правительство на это просто закрыло глаза и таким образом косвенно помогло путину, который без внешней помощи не может одолеть Украину. И третья версия, добавляет эксперт, состоит в том, что Пекин ничего не знал, а китайские граждане пошли на войну как на заработки, и прибыли они туда даже не из Китая, а из третьих стран.

«Какая из этих версий наиболее вероятна? Мне кажется, что две – вторая и третья. Или Китай закрывал глаза, зная об этом, а сейчас перекроет этот канал поставки живой силы россии, или это действительно просто граждане Китая, которые решили поехать на заработки», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что цель ВСУ на Белгородщине – не продвижение вглубь рф, а срыв наступления врага.

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