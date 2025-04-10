Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что два военнопленные китайца на Донбассе никак не повлияют на фронт, не изменят позицию США и не заставят Китай отвечать, потому что война уже заканчивается, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Метод просачивания сейчас на войне тоже используется. 1,5 млрд уже просочились - 2 китайца. Это же надо. Это даже не отделение, это шпионы какие-то. Два шпионы какие-то появились. И с другой стороны – 1,5 млрд», - отмечает Олег Стариков.

По словам эксперта, не надо думать, что сейчас председатель Си, узнав, что двух его китайцев взяли в плен на Донбассе, все бросит и начнет думать об их судьбе. Или, продолжает он, что на заседании в китайской коммунистической партии министр иностранных дел Ван И торжественно получит заданию, соберется и полетит забирать двух своих сограждан.

«Я почему вот так на серьезные вопросы отвечаю? Потому что война заканчивается. Все, уже сказали, что май. Дембель в мае. Все идет к этому. Это вот про все эти вопросы и потуги», - объясняет Олег Стариков.

Если говорить серьезно, отмечает он, то надо понимать, что глобально два китайские пленные ничего не поменяют ни на фронте, ни в дипломатии. А если мы хотели, чтобы такая новость что-то поменяла на международном уровне со стороны США или Китая, объясняет эксперт, во-первых, необходимо иметь хороших дипломатов, хорошо, что хоть в Пекин уже полетел профессионал, который владеет китайским языком. А во-вторых, продолжает он, надо понимать, как работает система за границей, потому что тот же Китай – это другая вселенная и другая цивилизация, они на мир смотрят по-другому.

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