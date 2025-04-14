Экономический эксперт Павел Себастьянович пояснил, что для победы нам нужно истребить армию врага, а эффективнее всего это сегодня делают дроны, только нет финансирования, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Победа – это разгром вражеской армии. Не деоккупация территорий, не границы 1991 года, не вступление в НАТО и ЕС, ничего этого. Просто разгром российской армии. Я прочитал книгу Клаузевица о войне, его монументальный труд, и он четко написал: «Победа – это разгром вражеской армии, это уничтожение его способности воевать и сопротивляться». И еще там классно написано, что сильнее тот, кто в обороне, а у нападающего всегда слабее позиция. Если ты из обороны выходишь в контрнаступление, ты сразу ослабляешь свою силу. То есть, если на тебя напали, сиди в обороне и уничтожай врага, время работает на тебя, но уничтожай его постоянно», - подчеркивает Павел Себастьянович.

У нас же, констатирует он, проблема со средствами уничтожения врага, потому что сиденье в окопе с автоматом Калашникова ничем не поможет против снарядов, дронов и КАБов. Сейчас 80% всех поражений врага, утверждает эксперт, – это дроны, подразделения БпЛА даже конкурируют между собой, кто больше уничтожит врага, и потерь там практически нет.

«Если бы все ВСУ воевали с такой эффективностью, россиян уже не осталось бы. У нас россиян здесь 600 тысяч. Что нужно сделать? Произвести 6 млн дронов, на каждого человека – по 10 персональных дронов, 1 из 10 должен попасть. И в армии сейчас у нас 50 тысяч обученных пилотов. Если им давать каждый день по 10 дронов на каждого, это 500 тысяч пусков в день. Если хотя бы 1% будет попадать, то 5 тысяч в день можно уничтожать россиян. Это простая математика», – объясняет Павел Себастьянович.

Однако для этого, констатирует он, нужны деньги, а Минфин их не выделяет, Нацбанк не разрабатывает финансовые инструменты для производства оружия, не дает кредитов для ВПК, премьер тоже ничего для этого не делает, Минобороны не дает заказы Кабмину.

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