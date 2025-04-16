Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что ВСУ всегда находят российских военных преступников, которые наносят удар по гражданским и уничтожают их, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Наносятся удары по территории россии, наносятся в том числе и по объектам врага на территории Курской области, где были сконцентрированы подразделения и силы ракетных войск противника. Итак, Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны поразили ППД 448-й ракетной бригады армии рф на Курщине. Именно эта бригада в Вербное воскресенье нанесла удар по Сумам», – отмечает Александр Мусиенко.

Как он рассказывает, подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций и СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны и безопасности атаковали ряд объектов в Курской области, связанных с военными преступниками, причастными к ракетному удару по Сумам 13 апреля. После поражения ППД 448-й ракетной бригады, продолжает эксперт, была зафиксирована вторичная детонация боеприпасов, результаты удара еще уточняются, но точно можно сказать, что все российские военные преступники будут установлены и получат возмездие.

Целенаправленная и систематическая боевая работа по важным военным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии россии против нашей страны. Кроме успехов по поражению военных объектов врага, мое самое любимое и прекрасное в сообщениях Генштаба – это финал таких сообщений: «Продолжение следует». И вот дальше обязательно будет», - подчеркивает Александр Мусиенко.

А следующей целью, рассуждает он, может быть «Москва-Сити», ведь пропагандистское агентство «РИА Новости» опубликовало видео, как российские военные управляют FPV-дронами прямо из этого комплекса, то есть оно сожгло место расположения операторов дронов. Так что, констатирует эксперт, пусть не удивляются, если к 9 мая или другой дате туда что-то прилетит.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, где будет главное направление удара рф в весенне-летней кампании.

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