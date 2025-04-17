Политический аналитик Мохамед Фараджаллах рассказал, как российско-украинская война связана с событиями на Ближнем Востоке и как в этой игре Украине выйти победителем, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

Прежде всего эксперт замечает, что в обеих регионах задействованы одни и те же игроки: россия – агрессор по отношению и Украины, и Сирии, она также союзник Ирана, а США – партнеры Украины и союзники Израиля, а интересы европейцев есть и тут, и там.

«Во время первого президентства Трампа были попытки променять влияние в Сирии на Украину, была попытка слить Крым россии в обмен на влияние Израиля и США в Сирии. Но сирийский народ сам добился своей свободы большими жертвами, выгнал оттуда Иран, и Иран сегодня ослаб, потеряв зону влияния в Сирии. Это серьезнейший удар для Ирана. Если простыми словами объяснить, то Сирия на Ближнем Востоке по важности для Ирана – как Украина для россии в Европе», - объясняет Мохамед Фараджаллах.

Чувствуя себя слабым, рассказывает он, Иран оказывает поддержку россии в войне против Украины дронами, ресурсами, ракетами. Кроме того, добавляет эксперт, идут переговоры между США и Ираном по поводу ядерной программы, кремль делает вид, что посредник, но в это время укрепляются связи между американской и российской делегациями, идут разговоры о разделе мира.

«Мы не на пороге глобальных изменений, мы уже в них находимся. И, к сожалению, Украина - не игрок, а лишь площадка игры. Но Украина может стать игроком, если что-то сможет предложить Европе. Мы не говорим о ценностях, о международном законе. Всем стало понятно, что это не работает. Для того, чтобы Украину не слили, Украина должна предложить Европе то, в чем она нуждается, - щит от Мордора, крепкую стену. И все понимают, что, если на этой крепости пойдут трещины или, не дай Бог, она падет, то они следующие», - заключает Мохамед Фараджаллах.

Как сообщала Politeka, Мусиенко сообщил, что ВСУ уничтожили бригаду рф, которая в Вербное воскресенье нанесла удар по Сумам.

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