Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко пояснил, что пасхальное перемирие – это было откровенное подыгрывание Трампу, чтобы он давил не на россию, а на Украину, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, пасхальное перемирие завершилось, и путин не стал его продолжать, отклонив предложение Зеленского. Хотя, добавляет он, Трамп все еще надеется, что на этой неделе Украина и россия заключат соглашение, очевидно, о прекращении огня и дальнейших переговорах будет идти как раз на консультациях в Лондоне.

«Это можно назвать фейковым пасхальным перемирием по инициативе путина, которую он провел как информационно-психологическую акцию, чтобы продемонстрировать США и Трампу, что не нужно выходить из переговоров, что россия заинтересована в том, чтобы США оставались. Конечно, почему же путину не быть заинтересованным? Здесь же вопрос о том, что американцы будут давить на Украину», - объясняет Александр Мусиенко.

То есть, констатирует он, чтобы Трамп остался в переговорах и давил на Украину, путин сделал информационный фон, на котором США не выглядят слабыми, то есть фактически подыграл. Ведь, напоминает эксперт, в россии серьезно изучают методы психологического воздействия, они умеют правильно задеть за больное и использовать это. В то же время, отмечает он, западные медиа на стороне Украины, они активно цитируют Зеленского и обвиняют россию в нарушениях перемирия.

«То есть с точки зрения информационной борьбы и влияний Украина информационно этот раунд выиграла. Мы победили в информационном пространстве, западные медиа четко указывают и демонстрируют, что именно Украина права, что путин нарушает собственное же перемирие. О чем еще можно говорить?», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что до 30 апреля решается, что нас ждет дальше – мир или эскалация.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал об успехах ВСУ на фронте, усиливающих Украину на переговорах.





