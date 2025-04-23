Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал о взрывах и детонации на 51-ом арсенале Главного ракетного управления МО рф во Владимирской области, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Есть хорошие новости. Дело в том, что на территории россии за 60 км от москвы взрывается арсенал Главного ракетного управления Минобороны рф, одна из самых больших площадок для размещения и хранения боеприпасов и ракет. Сейчас выясняются детали, но пока можно сказать, что, вероятнее всего, на этом арсенале хранились баллистические ракеты «Искандер», а также не исключено, что северокорейские KN-23, и другие виды боеприпасов», - рассказывает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, некоторые обозреватели сообщают, что на этом арсенале могли быть и ракеты нового типа, которые рф разрабатывала совместно с КДНР и Ираном. То есть, рассуждает он, интересно, насколько россияне могут работать с ракетами Fateh, Zolfaghar, KN-23, но, возможно, они смогли разработать какое-то чудовище.

В общем же, сообщает эксперт, арсенал имеет очень большую площадь, губернатор объявил об эвакуации 3000 граждан из населенных пунктов неподалеку, а детонация и пожар до сих пор фиксируются.

«Можно отметить, что это уже не первая потеря арсенала для россии. Хочу напомнить, что в 2024 году ВСУ наносили удары по Торопцу, где было вызвано даже землетрясение, масштабная детонация и пожары, а также по Котлубани и других позициях, которые уничтожались и сгорали. То есть это очередной арсенал, который теряет россия», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что соглашения с США может быть вполне достаточно, чтобы получить реальные гарантии безопасности.

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