Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это мне напоминает мирные соглашения 1993 года между Израилем и Палестиной, когда палестинские террористы и израильские солдаты входили в совместные патрули. Это правда было, это факт, и это был настоящий адище, потому что палестинские террористы постоянно выставляли автоматы на израильских солдат. Но американцы тогда уговорили израильтян на такой «мир». В Израиле по-разному к этому относятся, но большинство, по-моему, плохо, и мир так и не получился», - рассказывает Михаил Шейтельман.

И вот теперь, констатирует он, речь идет о том, чтобы украинцы вместе с россиянами входили в совместные патрули, плюс еще одна сторона, но которая не является членом НАТО.

«Наши встречные условия – точно не член ОДКБ. Поэтому ни Казахстан, ни Беларусь. Тогда кто это вообще может быть? Китай? Американцы сейчас китайцам не дадут такого разрешения. Бразилия? Она страна БРИКС, это нам тоже не годится. Судан? Не потянет. Канада? Она в НАТО. Индия? Она тоже член БРИКС. Короче, мне трудно придумать страну, которая не была бы чьим-то союзником, просто таких стран почти не осталось. Может, Аргентина? Милей остановил включение Аргентины в БРКИС, и, в общем, он наш большой друг. По большому счету, Аргентина может быть», - рассуждает Михаил Шейтельман.

Тем не менее, подчеркивает эксперт, эта миротворческая миссия будет только наблюдать, например, что за сегодня россияне выстрелили 18 тысяч раз, а украинцы в ответ – 4 тысячи раз, только вот остается вопрос о том, куда все это докладывать. Ведь, напоминает он, мы только недавно видели пасхальное перемирие, которое оказалось фейковым, и никто ничего россии за это не сделал.

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