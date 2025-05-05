Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что даже Трамп уже не верит в быстрый мир, поэтому, очевидно, сконцентрируется на 30-дневном перемирии и последующих переговорах, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, Трамп заявил в интервью для NBC News, что мирное соглашение между Украиной и россией может быть недостижимо из-за глубокой розни между сторонами, и что он иногда был близок к отказу от своих миротворческих усилий, но случались положительные вещи.

«Трамп признает, что на этом этапе мирное урегулирование и предложения нуждаются в другом подходе. Если раньше это был напор, желание очень быстро достичь решений, посадить Украину и россию за стол переговоров, и думали, что это может произойти через 24 часа, через неделю, через 90 дней, что это настолько легко и просто, то сейчас мы видим, что эти представления американского президента и его команды, очевидно, разбиваются вдребезги», - утверждает Александр Мусиенко.

Очевидно, констатирует он, США остаются в переговорном процессе, но меняют стратегию, теперь они будут идти к миру малыми шагами, начиная с установления 30-дневного перемирия. Далее, рассуждает эксперт, будут организовываться переговоры между Украиной, россией, США и Европой за одним столом или только между Украиной и россией. И если это игра в долгую, подчеркивает он, то должен быть подход, который будет разрабатывать, очевидно, Марко Рубио, ведь он будет сейчас одновременно и госсекретарем, и советником по нацбезопасности.

«Вероятнее всего, это будет заморозка конфликта на этом этапе и последующие мирные переговоры после установления режима прекращения огня, который может растянуться на длительное время. При этом нельзя исключать, что США будут продолжать оказывать Украине помощь, возможно даже будут увеличивать предоставление вооружения и введут санкции против россии. Пока вот такая ситуация из просматриваемого. Америка, несмотря ни на что, из переговоров пока не идет, хотя мы видим, что Трамп сейчас более пессимистично настроен относительно путина», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, как США заставляют путина пойти на перемирие: кнут и пряник.

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