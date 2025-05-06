Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что штурмы россиян на Покровском направлении имеют уже не столько военный характер, сколько политически-пропагандистский, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как напоминает эксперт, россия пытается захватить Покровск еще с прошлого года, тогда в сентябре западные и украинские медиа, OSINT-аналитики предупреждали, что скоро бои будут в самом городе, давали неутешительные прогнозы, но ничего этого не произошло. Как он подчеркивает, ВСУ не дали россиянам ни окружить Покровск, ни полуокружить, и при этом уничтожили большое количество живой силы и техники противника.

«Цель сейчас – выйти к админграницам Днепропетровской области. Почему я говорю, что цель более пропагандистская? Ведь на сегодня не приходится говорить о том, что у противника будет достаточно сил и средств после этих битв, чтобы активно вести боевые действия на территории Днепропетровской области. Активно – это означает с продвижениями, с возможностями движения вперед. Но, конечно же, выполнить задачу, поставить галочку и сказать о том, что дошли до границ Днепропетровской области. Они пытаются это выполнить», - объясняет Александр Мусиенко.

Так что, констатирует он, россияне действительно сконцентрировали силы на Покровском направлении, штурмы идут, тактика меняется, но и ВСУ серьезно работают, обороняются и даже успешно контратакуют.

«Недавно на совещании Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил о том, что Украине удалось вернуть 115 позиций, которые были ранее заняты противником. Это довольно-таки серьезный успех. Как подчеркнул генерал Сырский, это в том числе из-за серьезных действий и правильной организации активной обороны наших подразделений», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, как ВСУ останавливают наступление рф: «Высокоэффективный заслон из дронов».

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