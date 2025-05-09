Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что сейчас происходит на дипломатичном фронте, появляются ли новые мирные инициативы и кто теперь виноват в том, что мира нет, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, по словам спецпредставителя президента США Кита Келлога, Украина готова остановить войну по линии огня с 30-километровой демилитаризированной зоной. То есть, объясняет он, мы отходим на 15 км, россияне отходят на 15 км, получается 30 км, чтобы хотя бы артиллерия не доставала, только вот тогда в этой демилитаризированной зоне окажутся целые города, например, Часов Яр или Волчанск.

«Песков про слова Келлога говорит, что российские власти не слышали предложение Украины об организации демилитаризованной зоны вдоль линии боевого соприкосновения. Я понял, они, может быть, не слышали из-за грохота дронов и ракет, которые мы запустили на москву и другие города? Все-таки 447 дронов и ракет – это серьезная штука, можно и не услышать. Из Киева, говорит, не было ни одного заявления на этот счет. А зачем к вам Уиткофф приезжал, по-вашему? При чем здесь Киев-то? Уиткофф ездил к вашему путину, все это рассказывал, наверное же, да? Не само же это все откуда-то появилось», - комментирует Михаил Шейтельман.

Но, раз россия против, Кит Келлог продолжил свои изыскания в области миротворчества и сказал, что единственный человек, которые может дать результат, - это Трамп, но только если путин согласится, поэтому путин сегодня является единственной помехой на пути к миру.

«Ну, что ж. Теперь мы уж много чего узнали. Да, еще недавно Трамп говорил, что только мы являемся помехой. Вот тут сидим под дронами и мешаем миру. Но оказалось, нет. Оказалось, что все-таки путин», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что одного снижения цен на нефть недостаточно для того, чтобы путин закончил войну.

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